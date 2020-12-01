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Ильхам Алиев: Истоки более 10 наших рек находятся на освобожденных от оккупации землях

Ильхам Алиев: Истоки более 10 наших рек находятся на освобожденных от оккупации землях Ненавистный, озверевший враг вырубал, грабил наши леса на протяжении 30 лет, а в последнее время сжигал их
Карабах
1 декабря 2020 г. 12:40
Ильхам Алиев: Истоки более 10 наших рек находятся на освобожденных от оккупации землях

"Истоки более 10 наших рек находятся на освобожденных от оккупации землях. Это тоже наше большое богатство. В Кельбаджарском районе имеются 24 тысячи гектаров лесных территорий. В Зангиланском и Губадлинском районах - 12 тысяч гектаров. Большие лесные площади есть в освобожденных от оккупации Гадрутском районе и части Ходжавендского района. А леса – это легкие нашей планеты. Ненавистный, озверевший враг вырубал, грабил наши леса на протяжении 30 лет, а в последнее время сжигал их. Несмотря на это, большая часть наших лесных площадей осталась нетронутой, потому что враг не смог забраться в эти леса, они расположены в отдаленных горных массивах. Конечно, восстановление разрушенной и уничтоженной инфраструктуры, в том числе вырубленных деревьев также будет находиться в центре внимания".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в своем обращении к народу.

"Должен также сказать, что исток нашей большой реки – Хакари, длина которой составляет более 100 километров, находится в Лачинском районе. И это вопрос, имеющий большое стратегическое значение. Могу сказать, что истоки более 10 наших больших и малых рек находятся на освобожденных от оккупации землях. Среди них особо хотел бы отметить четыре, потому что длина этих рек превышает 100 километров. Тертерчай - 200 километров, Базарчай – примерно 180 километров, Хачынчай – около 120 километров, эти три реки расположены в Кельбаджарском районе. Река Хакари также одна из наших самых больших рек, ее длина составляет более 100 километров. Это имеет очень большое значение, потому что истоки наших основных рек, проходящих через территорию Азербайджана, находятся в других странах.

Реки Кура, Араз, Самур - истоки этих трех наших основных рек расположены в других странах. Конечно, то, что истоки 4 больших рек находятся на территории нашей страны, является нашим большим преимуществом. Но эти территории находились под оккупацией. Сейчас эти территории освобождены от оккупации. Для восстановления освобожденных от оккупации земель и жизни там наши водные ресурсы, конечно же, будут иметь большое значение. Соответствующие указания уже даны и предусматривается строительство водохранилищ. Это само по себе является одним из факторов, которые окажут очень большое влияние на развитие сельского хозяйства, обеспечение экологического баланса", - отметил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "10-dan çox çayımızın mənbəyi işğaldan azad edilmiş torpaqlardadır"

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