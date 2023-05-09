О нас

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии усадебного комплекса Мехмандаровых в Шуше

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии усадебного комплекса Мехмандаровых в Шуше 9 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии усадебного комплекса Мехмандаровых в Шуше после реставрации, проведенной Фондом Гейдара Алиева.
Карабах
9 мая 2023 г. 18:08
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии усадебного комплекса Мехмандаровых в Шуше

9 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии усадебного комплекса Мехмандаровых в Шуше после реставрации, проведенной Фондом Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, глава государства и первая леди были проинформированы о работе, проделанной в комплексе.

Было отмечено, что усадебный комплекс был построен представителем рода Мехмандаровых в XVIII веке. В комплекс входят большое жилое здание, малое жилое здание, семейная мечеть и родник.

Было сообщено, что с октября 2021 года в усадебном комплексе Мехмандаровых, расположенных на его территории семейной мечети и роднике проведены ремонтно-восстановительные работы, роднику возвращен первозданный вид. Родник был сдан в пользование в сентябре 2022 года во время ознакомления Президентом Ильхамом Алиевым с ходом реставрационных работ в комплексе.

Обновлены кровли, восстановлены потолки входящих в комплекс дома и мечети. Восстановлена и укреплена разрушенная стена усадебного комплекса. Отреставрированы полы дома, где были выбиты плиты, лестница, на основе эскизного проекта восстановлены его стены и потолки. Также отреставрирована купольная часть минарета.

Было отмечено, что находящийся во дворе жилого дома исторический фаэтон начала ХХ века также отреставрирован по технологиям того времени.

После проделанной работы в усадебном комплексе созданы музейные экспозиции. При составлении экспозиции на тему "Дом карабахского дворянина" за основу были взяты особенности интерьера дома карабахского дворянина конца XIX - начала ХХ веков, образа жизни интеллигента. В экспозиции использованы материалы Азербайджанского национального архива кинофотодокументов, Национального музея истории Азербайджана, Национального музея искусств Азербайджана, Института археологии, этнографии и антропологии НАНА, а также, в качестве источника, - научная литература. Учитывая, что гостиная является "лицом" усадьбы дворянина, здесь использованы самые современные элементы интерьера. В комнате были также элементы, демонстрирующие национальные особенности. На стенах вывешены документы и портреты в рамках. Фотографии относятся к знаменитым дворянским родам города Шуша - Мехмандаровым, имеющим родственные связи с ними Рустамбековым, Везировым, Гаджарам. Наряду с национальными предметами, комнаты в усадьбе украшают предметы быта в европейском стиле. Помещения оформлены в соответствии с интерьером комнат конца XIX - начала ХХ веков. Посетители здесь чувствуют себя как в доме азербайджанского дворянина, жившего на рубеже позапрошлого и прошлого веков. При составлении экспозиции было использовано более 150 антикварных предметов.

Напомним, что на освобожденных от оккупации территориях продолжается широкомасштабная созидательная работа, восстанавливаются культурно-религиозные памятники.

Руководимый Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева с 8 декабря 2020 года начал реализацию проектов по восстановлению культурно-религиозных памятников, мечетей на освобожденных от оккупации территориях. Тем самым Фонд Гейдара Алиева как член гражданского общества оказывает поддержку реализуемым государством проектам по восстановлению истории. К проводимым работам, наряду с местными экспертами, привлечены и иностранные специалисты. Часть проектов реставрации, реализуемых Фондом Гейдара Алиева в Карабахе, осуществляется в культурной столице Азербайджана - в городе Шуша. Среди них - реконструкция музейно-мавзолейного комплекса гениального азербайджанского поэта и общественного деятеля Моллы Панаха Вагифа и его бюста, вновь установление в Шуше памятника выдающемуся композитору Узеиру Гаджибейли и другие.

В настоящее время Фонд Гейдара Алиева завершил несколько проектов, связанных с восстановлением памятников. В их число входит и усадебный комплекс Мехмандаровых.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоIlham Aliyev and Mehriban Aliyeva participate in opening of Mehmandarovs' Estate Complex in Shusha
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Şuşada Mehmandarovların malikanə kompleksinin açılışında iştirak ediblər

Самое читаемое

Ильхам Алиев: Любая попытка включить так называемую НКР в текст мирного соглашения контрпродуктивна
Ильхам Алиев: Любая попытка включить так называемую "НКР" в текст мирного соглашения контрпродуктивна
3 мая 2023 г. 14:55
Иоаннис Номикос: Азербайджан стремительно развивается в области транспортировки энергоресурсов
Иоаннис Номикос: Азербайджан стремительно развивается в области транспортировки энергоресурсов
3 мая 2023 г. 17:58
Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ
Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ
4 мая 2023 г. 17:17
В связи с Бакинским марафоном-2023 на ряде улиц и проспектов будет ограничено движение
ФотоВ связи с "Бакинским марафоном-2023" на ряде улиц и проспектов будет ограничено движение
5 мая 2023 г. 10:09
ДТП в Физули, пострадавшего доставили в Баку
ДТП в Физули, пострадавшего доставили в Баку
6 мая 2023 г. 08:11
ВОЗ: Коронавирус никогда полностью не искоренят
ВОЗ: Коронавирус никогда полностью не искоренят
6 мая 2023 г. 18:00
В Индии трое погибли при катастрофе истребителя МиГ-21
В Индии трое погибли при катастрофе истребителя МиГ-21
8 мая 2023 г. 10:50
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
5 мая 2023 г. 17:12
Президент заложил фундамент Агдамского центра цифрового управления и Учебно-тренингового комплекса
ФотоПрезидент заложил фундамент Агдамского центра цифрового управления и Учебно-тренингового комплекса
2 мая 2023 г. 20:03
В Венгрии продлили чрезвычайное положение в связи с событиями в Украине
В Венгрии продлили чрезвычайное положение в связи с событиями в Украине
3 мая 2023 г. 15:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi