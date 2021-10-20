Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Зангиланский район

20 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Зангиланский район.

20 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Зангиланский район.

Как сообщает Report, глава государства и первая леди ознакомились с работами, проводимыми в рамках проекта "Умное село" в селе Агалы, строительством Зангиланского международного аэропорта, условиями, созданными в комплексе воинской части Государственной пограничной службы в Зангиланском районе, приняли участие в закладке фундамента Зангиланской цифровой подстанции ОАО "Азеришыг" и открытии 110/35/10-киловольтной подстанции "Зангилан".

Затем президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с представителями общественности Зангиланского района.