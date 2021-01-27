Ильхам Алиев: Хотя Шуша и была разрушена армянами, но не согнулась

Мы 28 лет жили без Шуши

"Оккупация Шуши была большой трагедией. Оккупация каждого города, каждого села, района была большой трагедией. Но оккупация Шуши стала для нас, может быть, самой болезненной потерей".

Как сообщает Report, об этом 27 января во время приема в видеоформате Айдына Керимова в связи с назначением его специальным представителем Президента в Шушинском районе сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев

"И не только потому, что стратегическое расположение Шуши позволяло контролировать весь регион, - если бы работа там была организована правильно, - позволяло даже небольшими силами принять все необходимые меры для обороны Шуши. Потеря Шуши стала большим потрясением для нашего народа, моральным потрясением, и мы 28 лет жили без Шуши. Однако, хотя Шуша и была разрушена армянами, но не согнулась, находилась в плену, но не потеряла достоинство, подверглась попыткам арменизации, но смогла сохранить азербайджанский дух. Мы вернулись в Шушу и, сообщая 8 ноября азербайджанскому народу эту радостную весть, я сказал: "Шуша, ты свободна!". Мы вернулись к своей истории. Конечно, мы восстановим Шушу, возродим ее, процесс возрождения уже начался", - сказал глава государства.