Ильхам Алиев: Грузия может присоединиться к платформе по Карабаху

"И Турция, и Иран, и в будущем - если будет желание - Грузия могут присоединиться к этой платформе"

Грузия наряду с другими странами, при желании может присоединиться к общей платформе по восстановлению Нагорного Карабаха.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции для местных и зарубежных СМИ в видеоформате.

Рассказывая о деятельности трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров Азербайджана, Армении и России, глава государства отметил, что результаты ее работы важны для всего региона.

"И Турция, и Иран, и в будущем - если будет желание - Грузия могут присоединиться к этой платформе", - подчеркнул президент Алиев.