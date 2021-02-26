О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ильхам Алиев: Грузия может присоединиться к платформе по Карабаху

Ильхам Алиев: Грузия может присоединиться к платформе по Карабаху "И Турция, и Иран, и в будущем - если будет желание - Грузия могут присоединиться к этой платформе"
Карабах
26 февраля 2021 г. 13:09
Ильхам Алиев: Грузия может присоединиться к платформе по Карабаху

Грузия наряду с другими странами, при желании может присоединиться к общей платформе по восстановлению Нагорного Карабаха.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции для местных и зарубежных СМИ в видеоформате.

Рассказывая о деятельности трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров Азербайджана, Армении и России, глава государства отметил, что результаты ее работы важны для всего региона.

"И Турция, и Иран, и в будущем - если будет желание - Грузия могут присоединиться к этой платформе", - подчеркнул президент Алиев.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Другие новости из категории

Президент: На территории Азербайджана не может быть официального статуса другого языка
Президент: На территории Азербайджана не может быть официального статуса другого языка
26 февраля 2021 г. 14:09
В университет ADA прошла конференция, посвященная 29-ой годовщине трагедии в Ходжалы
ФотоВ университет ADA прошла конференция, посвященная 29-ой годовщине трагедии в Ходжалы
26 февраля 2021 г. 14:09
Песков: Кремль пока не видит рисков срыва договоренностей по Карабаху
Песков: Кремль пока не видит рисков срыва договоренностей по Карабаху
26 февраля 2021 г. 14:00
Президент: Деятельность миротворцев в Азербайджане носит временный характер
Президент: Деятельность миротворцев в Азербайджане носит временный характер
26 февраля 2021 г. 13:58
Минобороны Турции: Мы помним и палачей, не пощадивших даже младенцев в Ходжалы
Минобороны Турции: Мы помним и палачей, не пощадивших даже младенцев в Ходжалы
26 февраля 2021 г. 13:52
Президент Азербайджана: Мы не наблюдали пуска ракеты Искандер
Президент Азербайджана: Мы не наблюдали пуска ракеты "Искандер"
26 февраля 2021 г. 13:49
Посольство Казахстана выразило соболезнования в связи с 29-ой годовщиной геноцида в Ходжалы
Посольство Казахстана выразило соболезнования в связи с 29-ой годовщиной геноцида в Ходжалы
26 февраля 2021 г. 13:25
Ильхам Алиев: В своих выступлениях я указал, где ныне находится статус
Ильхам Алиев: В своих выступлениях я указал, где ныне находится статус
26 февраля 2021 г. 13:11
Эрдоган выразил азербайджанскому народу соболезнования в связи с 29-й годовщиной геноцида в Ходжалы
Эрдоган выразил азербайджанскому народу соболезнования в связи с 29-й годовщиной геноцида в Ходжалы
26 февраля 2021 г. 12:55
Посол Турции: Геноцид в Ходжалы – это преступление против человечности
Посол Турции: Геноцид в Ходжалы – это преступление против человечности
26 февраля 2021 г. 12:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi