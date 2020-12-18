Ильхам Алиев: Это была не армия Пашиняна, мы разгромили армию Кочаряна и Саргсяна

"Руки этих людей в крови азербайджанского народа"

"Та армия, которая была разгромлена, это не армия Пашиняна. Это армия, которую создавали Роберт Кочарян и Серж Саргсян на протяжении 20 лет".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в ходе заседания Совета глав государств СНГ.

"И наши города - Джебраил, Агдам, Физули и другие - уничтожала не армия Пашиняна, он не давал указаний на это. И, во-первых, там уже нечего было разрушать. Это все делалось режимом Кочаряна и Саргсяна. Так называемых наших бывших коллег по СНГ, людей, которые участвовали в нашем заседании, которые со мной вели переговоры на протяжении многих лет. Мы знали, что руки этих людей в крови азербайджанского народа, но когда мы пришли на эти территории мы увидели весь ужас и трагизм того, что они натворили", - сказал он.

Глава государства также отметил, что "те, кто сейчас пытается в Армении использовать ситуацию в своих политических целях и атаковать Никола Пашиняна, должны понимать, что это была не его армия, он не успел бы создать ее": "И да, может быть он не успел сделать то, что нужно было сделать, но практически 20 лет эту армию создавали Кочарян и Саргсян.И мы разгромили их армию".