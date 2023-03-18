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Ильхам Алиев: Это большое счастье поздравить азербайджанский народ по случаю Новруза из родного Карабахского края

Ильхам Алиев: Это большое счастье поздравить азербайджанский народ по случаю Новруза из родного Карабахского края Уже третий раз как я поздравляю азербайджанский народ с праздником Новруз из родного Карабахского края. Это большое счастье.
Карабах
18 марта 2023 г. 13:25
Ильхам Алиев: Это большое счастье поздравить азербайджанский народ по случаю Новруза из родного Карабахского края

Уже третий раз как я поздравляю азербайджанский народ с праздником Новруз из родного Карабахского края. Это большое счастье.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 18 марта в обращении к азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз из села Талыш Тертерского района.

"Сегодня мы с уважением чтим светлую память наших героических шехидов, подаривших нам это счастье. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов! Искренне приветствую отсюда героических азербайджанских военных, подаривших нам это счастье. Мы вернулись на родные земли ценой их жизни и крови", - отметил глава государства.

Подчеркнув, что в период Второй Карабахской войны весь азербайджанский народ объединился в единый кулак, президент Ильхам Алиев пожелал народу новых и новых успехов и побед.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Sending my Novruz greetings to people of Azerbaijan from our native Karabakh is great happiness
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan xalqına Novruz təbriklərimi doğma Qarabağ diyarından deməyim böyük xoşbəxtlikdir"

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