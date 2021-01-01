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Ильхам Алиев: Если кто-то в Армении живет реваншистскими настроениями, то совершает большую ошибку

Ильхам Алиев: Если кто-то в Армении живет реваншистскими настроениями, то совершает большую ошибку Война осталась позади. Она продемонстрировала нашу мощь, непоколебимую волю, единство. Железный кулак, превратившийся в символ войны, победы, показал свою силу. Это и единство, и сила. В нашем обществе есть и единство, у нашей страны есть и всегда будет м
Карабах
1 января 2021 г. 01:02
Ильхам Алиев: Если кто-то в Армении живет реваншистскими настроениями, то совершает большую ошибку
Ильхам Алиев

"Война осталась позади. Она продемонстрировала нашу мощь, непоколебимую волю, единство. Железный кулак, превратившийся в символ войны, победы, показал свою силу. Это и единство, и сила. В нашем обществе есть и единство, у нашей страны есть и всегда будет мощь.

Если кто-то сегодня в Армении живет реваншистскими настроениями, то он совершает большую ошибку. Пусть они никогда не забывают эту 44-дневную войну. Если кто-то впредь попытается оскорбить азербайджанский народ, то он получит такой урок, который не сравнится с этой 44-дневной войной".

Как передает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

"Азербайджан нанес поражение Армении. Это увидел весь мир, это произошло на глазах у всего мира. Никто не смог нас остановить. Я говорил, что мы пойдем до конца, пусть они назовут нам дату, когда оккупант-Армения покинет наши земли. После предоставления даты мы остановили наши военные операции", - подчеркнул Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Əgər kimsə Ermənistanda bu gün revanş hissi ilə yaşayırsa, böyük səhv edir"

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