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Ильхам Алиев: До сегодняшнего дня около 200 человек погибли или получили ранения, подорвавшись на минах

Ильхам Алиев: До сегодняшнего дня около 200 человек погибли или получили ранения, подорвавшись на минах Президент Ильхам Алиев сказал, что на VI Саммите Восточного партнерства между Арменией и Азербайджаном господствовала конструктивная атмосфера, особо подчеркнул роль Европейского Союза в создании такой атмосферы. Глава государства отметил, что важно не уп
Карабах
16 декабря 2021 г. 01:35
Ильхам Алиев: До сегодняшнего дня около 200 человек погибли или получили ранения, подорвавшись на минах
Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев сказал, что на VI Саммите Восточного партнерства между Арменией и Азербайджаном господствовала конструктивная атмосфера, особо подчеркнул роль Европейского Союза в создании такой атмосферы. Глава государства отметил, что важно не упустить эту возможность и, воспользовавшись представившимся шансом, продолжать усилия, направленные на обеспечение устойчивого мира в регионе.

Глава государства отметил, что в прежние годы руководство Армении обычно в ходе международных мероприятий выступало с необоснованными обвинениями против Азербайджана. Положительно оценив то, что на этот раз такого не произошло, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в свою очередь не высказывал непосредственно мнения против Армении. Глава государства сказал, что это свидетельствует о возникновении благоприятной почвы для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Мы должны смотреть вперед, сказал Президент Ильхам Алиев.

Коснувшись также роли Минской группы ОБСЕ, Президент Ильхам Алиев привлек внимание к тому, что на переговорах, проводимых в течение 28 лет, не было достигнуто никакого результата. Он отметил, что Азербайджан ждет от Минской группы ОБСЕ ответа, соответствующего новой геополитической реальности, подчеркнул, что в этом контексте азербайджанская сторона считает, что Минская группа может оказать содействие в подготовке мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, делимитации границ, налаживании контактов между людьми, мерах по созданию доверия и других вопросах.

Коснувшись проблемы мин на освобожденных от оккупации территориях, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что гражданское население Азербайджана страдает от мин, до сегодняшнего дня около 200 человек погибли или получили ранения, подорвавшись на минах. В этом контексте он отметил важность оказания Европейским Союзом и государствами-членами технической и финансовой помощи Азербайджану для устранения проблемы мин.

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Версия на азербайджанском языке Prezident azad edilmiş ərazilərdə 200-ə yaxın insanın mina partlaması nəticəsində həlak olduğunu və ya yaralandığını bildirib

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