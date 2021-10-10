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Ильхам Алиев дал поручения историкам

Ильхам Алиев дал поручения историкам "Руководство Армении, ее бывшее преступное руководство просто обманывало богатых армян мира и, организовывая марафоны и привлекая эти деньги, расходовало их на себя по собственному усмотрению. У них есть крупный фонд под названием Хаястан. Для тех, кто не
Карабах
10 октября 2021 г. 13:09
Ильхам Алиев дал поручения историкам
Ильхам Алиев

"Руководство Армении, ее бывшее преступное руководство просто обманывало богатых армян мира и, организовывая марафоны и привлекая эти деньги, расходовало их на себя по собственному усмотрению. У них есть крупный фонд под названием Хаястан. Для тех, кто не знает, могу сказать, что Хаястан на самом деле означает Армения. Не знаю, почему на английском, русском языках Хаястан называют Арменией, ведь армяне называют себя хаями, а свою страну – Хаястаном, а не Арменией. Это дело историков. Я знаю причину, но, видимо, азербайджанским историкам тоже следует провести более полноценное исследование".

Как передает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с представителями общественности Ходжавендского района.

"Как я уже сказал, этот фонд Хаястан собрал, наверное, несколько миллиардов. Кроме того, проживающие в Америке богатые армяне создали свои специальные фонды, фонды, принадлежащие членам их семей. За 30 лет, наверное, было собрано, по меньшей мере, несколько миллиардов, но судьба этих денег, как говорится, неизвестна. Потому что если взять все освобожденные места, даже места, где жило армянское население, то там нет никаких признаков развития.

Посмотрите, в каком состоянии находится Шуша. Они пытались и сегодня пытаются представить Шушу всему миру как свой город. Если это ваш город, то почему он в таком состоянии?! В Шуше нет ни одного нового здания. Есть два новых здания. Одно из них принадлежало руководителям сепаратистов, а другое – еще одному армянину, проживающему за рубежом. Причем это виллы, частные дома. Нет ни одного здания. Все 17 родников в Шуше осушены. Хорошо, если это ваш город, то почему он в таком состоянии?!

Некоторые из тех, кто сейчас здесь находится, являются уроженцами села Туг. Я отвезу вас и в село Туг, посмотрите во что они его превратили. Находясь там, я пришел в ужас. Ежегодно они организовывали в Туге различные фестивали. Приглашались, приезжали гости из-за рубежа, и снимались видеокадры, которые создавали видимость того, что это будто бы хорошо развитое место. Оно находится в разрушенном состоянии, школа разрушена, дом культуры разрушен, можно сказать, все здания устарели. Вот истинное лицо армянской оккупации", - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Azərbaycan tarixçilərinə göstəriş verib

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