Ильхам Алиев: Cотрудничество Азербайджана и Турции изменило энергетическую карту не только нашего региона

14:11

В результате сотрудничества Азербайджана и Турции изменилась энергетическая карта не только нашего региона, но и обширной географии.

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом заявил президент Ильхам Алиев на cамите с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа.

"Наши страны сыграли важную роль в обеспечении энергетической безопасности, и сегодня начата реализация масштабных проектов по производству и экспорту возобновляемой энергии. Наряду с этим, стратегическое значение имеют проходящие через Азербайджан и Турцию транспортные пути, соединяющие Азию и Европу", - добавил глава государства.

По его словам, сотрудничество в сфере обороны является одним из важных направлений нашего партнерства.

"Совместные военные учения и проекты в военно-технической сфере укрепили потенциал наших вооруженных сил", - отметил он.

Глава государства отметил, что военное сотрудничество трех стран укрепляет мир и стабильность на обширной географии.