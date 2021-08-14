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Ильхам Алиев: Целью номер один было освобождение Карабаха и Восточного Зангезура

Ильхам Алиев: Целью номер один было освобождение Карабаха и Восточного Зангезура "Наша основное стремление – добиться своих целей. Целью номер один было освобождение Карабаха и Восточного Зангезура. Это была историческая миссия. Были мобилизованы все силы".
Карабах
14 августа 2021 г. 22:32
Ильхам Алиев: Целью номер один было освобождение Карабаха и Восточного Зангезура

"Наша основное стремление – добиться своих целей. Целью номер один было освобождение Карабаха и Восточного Зангезура. Это была историческая миссия. Были мобилизованы все силы".

Как сообщает Report, об этом в интервью телеканалу CNN Turk сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства сказал: "Мы днем и ночью шли к этой цели и достигли ее. Сейчас появились новые цели. Эти цели – закрепить Победу, обеспечить безопасность Азербайджана, восстановить освобожденные территории и не позволить реваншистским силам в Армении поднять голову".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: The number one goal was the liberation of Karabakh and East Zangazur
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Bir nömrəli hədəf Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun azad edilməsi idi"

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