Ильхам Алиев: Целью номер один было освобождение Карабаха и Восточного Зангезура

"Наша основное стремление – добиться своих целей. Целью номер один было освобождение Карабаха и Восточного Зангезура. Это была историческая миссия. Были мобилизованы все силы".

"Наша основное стремление – добиться своих целей. Целью номер один было освобождение Карабаха и Восточного Зангезура. Это была историческая миссия. Были мобилизованы все силы".

Как сообщает Report, об этом в интервью телеканалу CNN Turk сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства сказал: "Мы днем и ночью шли к этой цели и достигли ее. Сейчас появились новые цели. Эти цели – закрепить Победу, обеспечить безопасность Азербайджана, восстановить освобожденные территории и не позволить реваншистским силам в Армении поднять голову".