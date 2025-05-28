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Президент: Проведение саммита Азербайджана, Турции и Пакистана в освобожденном Лачыне носит символический характер

Президент: Проведение саммита Азербайджана, Турции и Пакистана в освобожденном Лачыне носит символический характер Проведение саммита Азербайджана, Турции и Пакистана в освобожденном от оккупации Лачыне носит символический характер.
Карабах
28 мая 2025 г. 14:23
Президент: Проведение саммита Азербайджана, Турции и Пакистана в освобожденном Лачыне носит символический характер

Проведение саммита Азербайджана, Турции и Пакистана в освобожденном от оккупации Лачыне носит символический характер.

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом заявил президент Ильхам Алиев на cамите с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа.

Глава государства отметил, что эти три страны и народа объединяют общая история, культура и ценности:

"Мы радуемся успехам друг друга, в трудные дни мы были рядом друг с другом. Азербайджан, Турция и Пакистан всегда были за суверенитет, территориальную целостность и справедливость. Мы еще раз выражаем благодарность за политическую и моральную поддержку, которую Турция и Пакистан оказали нашей стране с первых дней 44-дневной Отечественной войны в 2020 году. Азербайджан, в свою очередь, всегда был рядом с Турцией и Пакистаном. Сегодня мы еще раз подтверждаем единство наших народов".

Президент подчеркнул, что существуют широкие возможности для получения взаимной выгоды, используя экономический потенциал:

"Азербайджан инвестировал более 20 миллиардов долларов США в экономику Турции и готов инвестировать 2 миллиарда долларов США в экономику Пакистана".  

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Azerbaijan, Türkiye, and Pakistan have always championed sovereignty, territorial integrity, and justice
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Azad olunan Laçında Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan zirvə görüşünün keçirilməsi rəmzi xarakter daşıyır - YENİLƏNİB

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