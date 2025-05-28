Президент: Проведение саммита Азербайджана, Турции и Пакистана в освобожденном Лачыне носит символический характер

Проведение саммита Азербайджана, Турции и Пакистана в освобожденном от оккупации Лачыне носит символический характер.

Проведение саммита Азербайджана, Турции и Пакистана в освобожденном от оккупации Лачыне носит символический характер.

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом заявил президент Ильхам Алиев на cамите с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа.

Глава государства отметил, что эти три страны и народа объединяют общая история, культура и ценности:

"Мы радуемся успехам друг друга, в трудные дни мы были рядом друг с другом. Азербайджан, Турция и Пакистан всегда были за суверенитет, территориальную целостность и справедливость. Мы еще раз выражаем благодарность за политическую и моральную поддержку, которую Турция и Пакистан оказали нашей стране с первых дней 44-дневной Отечественной войны в 2020 году. Азербайджан, в свою очередь, всегда был рядом с Турцией и Пакистаном. Сегодня мы еще раз подтверждаем единство наших народов".

Президент подчеркнул, что существуют широкие возможности для получения взаимной выгоды, используя экономический потенциал:

"Азербайджан инвестировал более 20 миллиардов долларов США в экономику Турции и готов инвестировать 2 миллиарда долларов США в экономику Пакистана".