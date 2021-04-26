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Ильхам Алиев: Азербайджан стремится обеспечить в регионе устойчивый мир и безопасность

Ильхам Алиев: Азербайджан стремится обеспечить в регионе устойчивый мир и безопасность "Недавно я определил национальные приоритеты по социально-экономическому развитию на предстоящие 10 лет"
Карабах
26 апреля 2021 г. 14:04
Ильхам Алиев: Азербайджан стремится обеспечить в регионе устойчивый мир и безопасность
Ильхам Алиев

"Недавно я определил национальные приоритеты по социально-экономическому развитию на предстоящие 10 лет, которые включают также положения о конкурентоспособном человеческом капитале и пространстве современных инноваций, большое возвращение на освобожденные от оккупации территории, стране чистой окружающей среды и "зеленого роста".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 апреля на 77-й сессии экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана со штаб-квартирой в Таиланде на тему "Обеспечение более динамичного развития после кризисов посредством регионального сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском бассейне".

"Азербайджан стремится обеспечить в регионе устойчивый мир и безопасность. Азербайджан внес существенный вклад в реализацию таких проектов региональной связи, как транспортные коридоры Восток-Запад, Север-Юг, Север-Запад. В настоящее время мы работаем над "Зангезурским транспортным коридором", который станет составной частью коридора Восток-Запад, соединяющего Азию с Европой через территорию Азербайджана. Этот коридор позволит Азербайджану укрепить свою позицию в качестве транспортного и логистического центра Евразии. Призываю стран-партнеров из Азиатско-Тихоокеанского бассейна рассмотреть потенциал данного регионального проекта".

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Версия на английском языке Azerbaijan eager to maintain sustainable peace and security in region: President
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan regionda dayanıqlı sülh və təhlükəsizliyi təmin etmək arzusundadır"

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