Ильхам Алиев: Азербайджан стремится обеспечить в регионе устойчивый мир и безопасность

"Недавно я определил национальные приоритеты по социально-экономическому развитию на предстоящие 10 лет"

"Недавно я определил национальные приоритеты по социально-экономическому развитию на предстоящие 10 лет, которые включают также положения о конкурентоспособном человеческом капитале и пространстве современных инноваций, большое возвращение на освобожденные от оккупации территории, стране чистой окружающей среды и "зеленого роста".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 апреля на 77-й сессии экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана со штаб-квартирой в Таиланде на тему "Обеспечение более динамичного развития после кризисов посредством регионального сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском бассейне".

"Азербайджан стремится обеспечить в регионе устойчивый мир и безопасность. Азербайджан внес существенный вклад в реализацию таких проектов региональной связи, как транспортные коридоры Восток-Запад, Север-Юг, Север-Запад. В настоящее время мы работаем над "Зангезурским транспортным коридором", который станет составной частью коридора Восток-Запад, соединяющего Азию с Европой через территорию Азербайджана. Этот коридор позволит Азербайджану укрепить свою позицию в качестве транспортного и логистического центра Евразии. Призываю стран-партнеров из Азиатско-Тихоокеанского бассейна рассмотреть потенциал данного регионального проекта".