Ильхам Алиев: Азербайджан соединяется с Нахчываном, Турцией

Появится железнодорожное сообщение между Россией и Ираном по территории Нахчывана

"Мы сказали, что транспортные проекты играют особую роль в долгосрочном развитии региона, обеспечении стабильности и сведении к нулю военных рисков, все участвующие в них страны получат только пользу и выгоду".

Как передает Report, об этом президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев сказал 14 февраля после поднятия азербайджанского флага в селе Гюлябирд Лачынского района.

"Азербайджан соединяется с Нахчываном, Турцией. Одновременно может быть открыта железнодорожная линия из России в Армению. Эта линия может проходить только через территорию Азербайджана. Кроме того, появится железнодорожное сообщение между Россией и Ираном по территории Нахчывана. Будет железнодорожное сообщение между Ираном и Арменией. Будет создано железнодорожное сообщение между Турцией и Россией. То есть, все страны региона получат от этого только пользу.

Должен также сказать, что в результате сдачи в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс уже началась перевозка грузов между Россией и Турцией с использованием данной железной дороги. Посмотрите, какую дальновидность, какую сильную волю мы проявили. В то же время мы мобилизовали финансовые ресурсы и обеспечиваем это железнодорожное сообщение. Это нужно нашей стране, потому что повышает ее геополитическое значение, экономическую мощь. Потому что как надежная транзитная страна мы получим от этого большой финансовый доход, в то же время это имеет огромное значение для обеспечения мира и стабильности в регионе", - добавил глава государства.