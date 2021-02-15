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Ильхам Алиев: Азербайджан соединяется с Нахчываном, Турцией

Ильхам Алиев: Азербайджан соединяется с Нахчываном, Турцией Появится железнодорожное сообщение между Россией и Ираном по территории Нахчывана
Карабах
15 февраля 2021 г. 17:45
Ильхам Алиев: Азербайджан соединяется с Нахчываном, Турцией
Ильхам Алиев

"Мы сказали, что транспортные проекты играют особую роль в долгосрочном развитии региона, обеспечении стабильности и сведении к нулю военных рисков, все участвующие в них страны получат только пользу и выгоду".

Как передает Report, об этом президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев сказал 14 февраля после поднятия азербайджанского флага в селе Гюлябирд Лачынского района.

"Азербайджан соединяется с Нахчываном, Турцией. Одновременно может быть открыта железнодорожная линия из России в Армению. Эта линия может проходить только через территорию Азербайджана. Кроме того, появится железнодорожное сообщение между Россией и Ираном по территории Нахчывана. Будет железнодорожное сообщение между Ираном и Арменией. Будет создано железнодорожное сообщение между Турцией и Россией. То есть, все страны региона получат от этого только пользу.
Должен также сказать, что в результате сдачи в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс уже началась перевозка грузов между Россией и Турцией с использованием данной железной дороги. Посмотрите, какую дальновидность, какую сильную волю мы проявили. В то же время мы мобилизовали финансовые ресурсы и обеспечиваем это железнодорожное сообщение. Это нужно нашей стране, потому что повышает ее геополитическое значение, экономическую мощь. Потому что как надежная транзитная страна мы получим от этого большой финансовый доход, в то же время это имеет огромное значение для обеспечения мира и стабильности в регионе", - добавил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan Naxçıvanla, Türkiyə ilə birləşir"

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