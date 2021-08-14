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Ильхам Алиев: Азербайджан, начав освободительную войну, освободил свои исторические земли от оккупантов

Ильхам Алиев: Азербайджан, начав освободительную войну, освободил свои исторические земли от оккупантов Это историческая Победа для нас, потому что, как вы отметили, на протяжении 30 лет наши земли находились под оккупацией. Это было большой несправедливостью, и это была ситуация, противоречащая всем нормам и принципам международного права. К сожалению, за
Карабах
14 августа 2021 г. 21:08
Ильхам Алиев: Азербайджан, начав освободительную войну, освободил свои исторические земли от оккупантов
Ильхам Алиев

Это историческая Победа для нас, потому что, как вы отметили, на протяжении 30 лет наши земли находились под оккупацией. Это было большой несправедливостью, и это была ситуация, противоречащая всем нормам и принципам международного права. К сожалению, за 30 лет Минская группа не приблизилась к решению этого вопроса, деятельность была, но в конечном итоге результата не было.

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью телеканалу CNN Turk.

Отметив, что результат был равен нулю, и надежды азербайджанского народа полностью иссякли, глава государства сказал: «Потому что если переговоры, проводимые на протяжении 30 лет, оставались безрезультатными, то значит шел процесс замораживания этого вопроса. Естественно, мы никогда и не думали мириться с таким положением. В последние годы я неоднократно говорил, что азербайджанский народ никогда не смирится с этим положением, любой ценой освободит родные земли от оккупантов, так и случилось. Мои слова стали реальностью, и Азербайджан, начав освободительную войну, освободил свои исторические земли от оккупантов, восстановил историческую справедливость, изгнал оккупантов с наших земель и восстановил свою территориальную целостность».

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Azerbaijan started the War of Salvation, liberated its historical lands from the occupiers
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan Qurtuluş savaşına başlayaraq öz tarixi torpaqlarını işğalçılardan azad etdi"

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