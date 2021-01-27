Ильхам Алиев: Армянского населения в Шуше, можно сказать, не было

Основателем Шуши является один из наших предков – Панахали хан

"Несмотря на все попытки армян, им не удалось преподнести Шушу миру как армянский город".

Как сообщает Report об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, принимая в видеоформате Айдына Керимова в связи с назначением его специальным представителем президента в Шушинском районе.

"Хотя они 28 лет стремились к этому, незаконно приглашали в Шушу многих иностранных гостей, сочиняли небылицы о Шуше, изменили ее название, никто в это не поверил. Потому что каждый человек, посетивший Шушу, видел своими глазами и понимал, что ее архитектурный ансамбль олицетворяет азербайджанскую архитектурную школу. Сейчас они фальсифицируют древнюю историю, пишут фиктивные книги, проводят симпозиумы, мероприятия. Но это – относительно недавняя история. Основателем, создателем Шуши является один из наших предков – Панахали хан. Именно благодаря его деятельности и усилиям был основан город Шуша. До этого Панахали хан создал крепость Баят, крепость Шахбулаг. Неслучайно первоначально этот город назывался Панахабад, он дал ему свое имя. После этого, учитывая чистый, прозрачный как стекло воздух Шуши, этот город был назван Шюша (стекло), то есть Шуша.

Как же можно так фальсифицировать?! Известно, что до оккупации в Шуше постоянно жили азербайджанцы. Армянского населения здесь, можно сказать, не было. Даже в 1920-х годах, когда на нашей земле была образована Нагорно-Карабахская автономная область, большинство населения Шуши составляли азербайджанцы. А в период оккупации азербайджанцы составляли 98 процентов населения", - отметил президент.