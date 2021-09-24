Ильхам Алиев: Армянская сторона врала своему народу и мировому сообществу

"Диаспорские организации и подконтрольные армянскому лобби СМИ искажали суть конфликта. То, что Армения агрессор и оккупант, то, что Армения совершила этнические чистки, геноцид в Ходжалы, разрушила памятники нашего исторического и культурного наследия, –

"Диаспорские организации и подконтрольные армянскому лобби СМИ искажали суть конфликта. То, что Армения агрессор и оккупант, то, что Армения совершила этнические чистки, геноцид в Ходжалы, разрушила памятники нашего исторического и культурного наследия, – это все скрывалось".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в эксклюзивном интервью журналу "Национальная оборона".

"Азербайджан же представлялся как какой-то монстр, как тоталитарная и авторитарная страна. Иначе как "диктаторский режим Алиева" меня не называли ни Washington Post, ни New York Post, ни Figaro, ни другие средства массовой информации США, Франции, Германии и многих других стран. Тем самым армянская диаспоральная власть – а она намного более могущественная, чем власть Республики Армения – создавала такой негативный фон".

По словам главы государства, поскольку конфликт сразу же привлек внимание масс-медиа, он использовал эту возможность для того, чтобы довести правду о всем происходящем: "Все то, что я говорил, можно подтвердить документально. Каждое мое слово соответствовало исторической правде и тому, что каждодневно происходило на поле боя. Армянская же сторона врала своему народу, врала мировому сообществу о том, что происходило во время Второй Карабахской войны, и о том, что ей предшествовало. Именно поэтому их тезисы были неубедительными, по существу они дискредитировали Армению, а мы смогли донести правду о том, что произошло".

"Когда идет честный поединок – будь то на поле боя, будь то в информационном пространстве, – никаких шансов у армянской стороны, конечно же, просто не было", - добавил президент Ильхам Алиев.