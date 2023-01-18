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Ильхам Алиев: Армянская сторона уже более двух лет использует Лачынскую дорогу для перевозки мин, боеприпасов

Ильхам Алиев: Армянская сторона уже более двух лет использует Лачынскую дорогу для перевозки мин, боеприпасов Армянская сторона уже более двух лет использует Лачинскую дорогу для перевозки мин, боеприпасов и личного состава.
Карабах
18 января 2023 г. 15:22
Ильхам Алиев: Армянская сторона уже более двух лет использует Лачынскую дорогу для перевозки мин, боеприпасов

Армянская сторона уже более двух лет использует Лачынскую дорогу для перевозки мин, боеприпасов и личного состава.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на встрече с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой в Давосе 18 января.

Глава государства заявил, что Армения занимается манипулированием событиями на Лачынской дороге с целью ввести в заблуждение международное сообщество и на основе ложной информации утверждает, что дорога якобы закрыта. Президент Ильхам Алиев отметил, что дорога открыта для проезда гражданских лиц и грузов гражданского назначения, также обеспечивается свободное движение гуманитарных грузов по линии Международного Комитета Красного Креста.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti Ermənistanın ötən iki ildə Laçın yolundan minaların, silah-sursatın daşınması üçün istifadə etdiyini bildirib

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