Ильхам Алиев: Армения не представила Азербайджану карту минных полей

"И среди военнослужащих, и среди гражданских лиц, которые погибли только потому, что нам не представили карты минных полей"

После окончания боевых действий в Нагорном Карабахе осенью прошлого года армянская сторона не предоставила Азербайджану карты минных полей в регионе, что можно рассматривать как преступление.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью иностранным СМИ.

"Нам армянская сторона не представила карты минных полей, и это, кстати, тоже может рассматриваться как преступление, потому что после окончания военных действий у нас несколько случаев - и среди военнослужащих, и среди гражданских лиц, которые погибли только потому, что нам не представили карты минных полей", - сказал глава государства.