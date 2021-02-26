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Ильхам Алиев: Армения не представила Азербайджану карту минных полей

Ильхам Алиев: Армения не представила Азербайджану карту минных полей "И среди военнослужащих, и среди гражданских лиц, которые погибли только потому, что нам не представили карты минных полей"
Карабах
26 февраля 2021 г. 12:28
Ильхам Алиев: Армения не представила Азербайджану карту минных полей

После окончания боевых действий в Нагорном Карабахе осенью прошлого года армянская сторона не предоставила Азербайджану карты минных полей в регионе, что можно рассматривать как преступление.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью иностранным СМИ.

"Нам армянская сторона не представила карты минных полей, и это, кстати, тоже может рассматриваться как преступление, потому что после окончания военных действий у нас несколько случаев - и среди военнослужащих, и среди гражданских лиц, которые погибли только потому, что нам не представили карты минных полей", - сказал глава государства.

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