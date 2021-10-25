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Ильхам Алиев: 25 октября - знаменательный день для Губадлинского района

Ильхам Алиев: 25 октября - знаменательный день для Губадлинского района 25 октября знаменательный и исторический день для Губадлинского района. Ровно год назад Азербайджанская армия освободила Губадлы от армянской оккупации, и отныне 25 октября будет отмечаться в истории страны как день Победы.
Карабах
25 октября 2021 г. 15:48
Ильхам Алиев: 25 октября - знаменательный день для Губадлинского района
Ильхам Алиев

25 октября знаменательный и исторический день для Губадлинского района. Ровно год назад Азербайджанская армия освободила Губадлы от армянской оккупации, и отныне 25 октября будет отмечаться в истории страны как день Победы.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Губадлинского района.

Сердечно поздравив по этому случаю всех губадлинцев и азербайджанский народ, глава государства рассказал о значении освобождения Губадлы в ходе Отечественной войны.

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Версия на английском языке President: " Today is a remarkable and historic day in the history of Gubadli district"
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Bu gün Qubadlı rayonunun tarixində əlamətdar və tarixi bir gündür"

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