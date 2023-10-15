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Ильхам Алиев: 20 лет назад я поставил перед собой задачу номер один, чтобы флаг Азербайджана был поднят на всех оккупированных в то время территориях

Ильхам Алиев: 20 лет назад я поставил перед собой задачу номер один, чтобы флаг Азербайджана был поднят на всех оккупированных в то время территориях 20 лет назад, начиная выполнять свои должностные обязанности как Президент, я поставил перед собой задачу номер один, чтобы на всех территориях, на всех землях, во всех городах и селах, которые в то время находились под оккупацией, был поднят азербайджанс
Карабах
15 октября 2023 г. 18:11
Ильхам Алиев: 20 лет назад я поставил перед собой задачу номер один, чтобы флаг Азербайджана был поднят на всех оккупированных в то время территориях

"20 лет назад, начиная выполнять свои должностные обязанности как Президент, я поставил перед собой задачу номер один, чтобы на всех территориях, на всех землях, во всех городах и селах, которые в то время находились под оккупацией, был поднят азербайджанский флаг. Каждый день, каждый час мы шли к этой священной цели. Мы каждый день приближали этот священный миг, и я неоднократно говорил, что каждый из нас на своем месте своей работой должен приближать этот день".

Как передает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев во время выступления после поднятия Государственного флага Азербайджанской Республики в городе Ханкенди 15 октября.

Подчеркнув, что за эти годы Азербайджан усилился и сумел занять достойное место в мировом масштабе, глава государства отметил: "В мире уже считаются с Азербайджаном. Позиция нашей страны, шаги нашего государства имеют большое значение не только в регионе, но и на более широкой географии. Во многих случаях Азербайджан является автором важных инициатив. За эти годы мы создали прочную политическую и правовую базу для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. В то же время мы создали сильную экономику, и успехи, достигнутые в этом направлении за последние 25 лет, очевидны".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: 20 years ago, I set myself top priority task of raising Azerbaijani flag in all our territories that were occupied at the time
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Qarşıma bir nömrəli vəzifə qoymuşdum ki, Azərbaycan Bayrağı o vaxt işğal altında olan bütün ərazilərdə qaldırılsın"

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