ICMP представит план по рассмотрению дел о пропавших без вести в ходе карабахской войны

Международная комиссия по пропавшим без вести лицам (ICMP) в ближайшее время представит план, предлагающий конкретные меры по рассмотрению дел о пропавших без вести в результате первой карабахской войны.

Международная комиссия по пропавшим без вести лицам (ICMP) в ближайшее время представит план, предлагающий конкретные меры по рассмотрению дел о пропавших без вести в результате первой карабахской войны.

Как сообщает Report об этом заявили в ICMP.

Организация также приветствует итоги обсуждений на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, организованной президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем в Брюсселе 6 апреля.

Генеральный директор Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) Кэтрин Бомбергер в начале апреля посетила Азербайджан. В ходе визита Международная комиссия по пропавшим без вести лицам и Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших лиц Азербайджанской Республики подписали протокол о намерениях по сотрудничеству.

Отметим, что в более 3000 азербайджанцев пропали без вести в результате первой Карабахской войны.