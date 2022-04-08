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ICMP представит план по рассмотрению дел о пропавших без вести в ходе карабахской войны

ICMP представит план по рассмотрению дел о пропавших без вести в ходе карабахской войны Международная комиссия по пропавшим без вести лицам (ICMP) в ближайшее время представит план, предлагающий конкретные меры по рассмотрению дел о пропавших без вести в результате первой карабахской войны.
Карабах
8 апреля 2022 г. 11:20
ICMP представит план по рассмотрению дел о пропавших без вести в ходе карабахской войны

Международная комиссия по пропавшим без вести лицам (ICMP) в ближайшее время представит план, предлагающий конкретные меры по рассмотрению дел о пропавших без вести в результате первой карабахской войны.

Как сообщает Report об этом заявили в ICMP.

Организация также приветствует итоги обсуждений на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, организованной президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем в Брюсселе 6 апреля.

Генеральный директор Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) Кэтрин Бомбергер в начале апреля посетила Азербайджан. В ходе визита Международная комиссия по пропавшим без вести лицам и Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших лиц Азербайджанской Республики подписали протокол о намерениях по сотрудничеству.

Отметим, что в более 3000 азербайджанцев пропали без вести в результате первой Карабахской войны.

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Версия на азербайджанском языке ICMP Qarabağ müharibəsi zamanı itkin düşmüş şəxslərlə bağlı plan təqdim edəcək
Версия на английском языке ICMP to present plan to deal with cases of those missing during Karabakh war

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