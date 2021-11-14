О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ибрагим Мальсагов: Необходимо налаживать отношения, возобновлять диалог

Ибрагим Мальсагов: Необходимо налаживать отношения, возобновлять диалог "Боевая фаза военной операции закончена. А дальше работать будут дипломаты, экономисты, общественные деятели. Необходимо налаживать отношения, возобновлять диалог и восстанавливать те традиции, которые были раньше. Я очень рад, что благодаря мудрости глав
Карабах
14 ноября 2021 г. 23:05
Ибрагим Мальсагов: Необходимо налаживать отношения, возобновлять диалог
Ибрагим Мальсагов

"Боевая фаза военной операции закончена. А дальше работать будут дипломаты, экономисты, общественные деятели. Необходимо налаживать отношения, возобновлять диалог и восстанавливать те традиции, которые были раньше. Я очень рад, что благодаря мудрости глав наших стран - Ильхама Алиева и Владимира Путина - достигнуты трехсторонние соглашения, которые положили конец войне".

Об этом Report завил президент Фонда поддержки и развития общественных инициатив и социальных программ "Планета", помощник председателя комитета по международным делам Госдумы РФ Л.Слуцкого Ибрагим Мальсагов.

"Межнациональная проблемы по большому счету нам достались от предыдущих поколений, нынешнее поколение же должно сделать все, чтобы оно не передалась будущему, где все должны жить в мире, дружбе и созидании", - подчеркнул он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İbrahim Malsaqov: “Münasibətləri yaxşılaşdırmaq, dialoqu bərpa etmək lazımdır”

Другие новости из категории

Политолог: У Шуши очень светлое будущее
Политолог: У Шуши очень светлое будущее
14 ноября 2021 г. 23:12
Российский эксперт: Террористы должны быть наказаны
Российский эксперт: Террористы должны быть наказаны
14 ноября 2021 г. 22:10
Елена Брызгалина: Я испытала гордость за Азербайджан
Елена Брызгалина: Я испытала гордость за Азербайджан
14 ноября 2021 г. 22:07
Сергей Марков: Армяне не собирались отдавать семь районов
Сергей Марков: Армяне не собирались отдавать семь районов
14 ноября 2021 г. 22:00
Коротченко: В Шуше возрождается жизнь
Коротченко: В Шуше возрождается жизнь
14 ноября 2021 г. 20:42
ВС Армении совершили провокацию на кельбаджарском направлении: идет перестрелка
ВС Армении совершили провокацию на кельбаджарском направлении: идет перестрелка
13 ноября 2021 г. 18:06
Коротченко: Пашинян должен дать официальную реакцию на теракт под Шушой
Коротченко: Пашинян должен дать официальную реакцию на теракт под Шушой
13 ноября 2021 г. 15:35
Российский политолог: Нужно осудить провокацию армянской стороны под Шушой
Российский политолог: Нужно осудить провокацию армянской стороны под Шушой
13 ноября 2021 г. 15:12
Политолог: Провокации усилились после незаконного визита министра обороны Армении в Карабах
Политолог: Провокации усилились после незаконного визита министра обороны Армении в Карабах
13 ноября 2021 г. 12:55
Эксперты: Пришла пора антитеррористической операции
Эксперты: Пришла пора антитеррористической операции
13 ноября 2021 г. 12:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi