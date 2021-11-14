Ибрагим Мальсагов: Необходимо налаживать отношения, возобновлять диалог

"Боевая фаза военной операции закончена. А дальше работать будут дипломаты, экономисты, общественные деятели. Необходимо налаживать отношения, возобновлять диалог и восстанавливать те традиции, которые были раньше. Я очень рад, что благодаря мудрости глав

"Боевая фаза военной операции закончена. А дальше работать будут дипломаты, экономисты, общественные деятели. Необходимо налаживать отношения, возобновлять диалог и восстанавливать те традиции, которые были раньше. Я очень рад, что благодаря мудрости глав наших стран - Ильхама Алиева и Владимира Путина - достигнуты трехсторонние соглашения, которые положили конец войне".

Об этом Report завил президент Фонда поддержки и развития общественных инициатив и социальных программ "Планета", помощник председателя комитета по международным делам Госдумы РФ Л.Слуцкого Ибрагим Мальсагов.

"Межнациональная проблемы по большому счету нам достались от предыдущих поколений, нынешнее поколение же должно сделать все, чтобы оно не передалась будущему, где все должны жить в мире, дружбе и созидании", - подчеркнул он.