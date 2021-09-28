Ибрагим Калын: В карабахском вопросе Азербайджан действовал в соответствии с международным правом

Освобождение Карабаха является настоящим успехом с точки зрения обеспечения территориальной целостности Азербайджана.

Освобождение Карабаха является настоящим успехом с точки зрения обеспечения территориальной целостности Азербайджана.

Как передает Report, об этом сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

По его словам, в этом вопросе Азербайджан всегда действовал ответственно.

"Азербайджан не проявлял агрессии, действовал в соответствии с международным правом. Эта страна достойна победы", - отметил он.

И.Калын также затронул вопрос нормализации отношений с Арменией: "Основной причиной разрыва дипломатических отношений и закрытия границы с Арменией была оккупация Карабаха в 1992 году. Теперь, когда эта проблема решена, нет никаких преград для нормализации отношений с Арменией. Остались только некоторые нерешенные вопросы в связи с карабахским вопросом".