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Ибрагим Калын: Нет причин, чтобы не нормализовывать отношения с Арменией

Ибрагим Калын: Нет причин, чтобы не нормализовывать отношения с Арменией "Думаю, процессы в будущем будут развиваться стремительно и в конструктивном русле. Наша позиция по данной теме открытая и конкретная".
Карабах
30 декабря 2021 г. 15:57
Ибрагим Калын: Нет причин, чтобы не нормализовывать отношения с Арменией
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"Думаю, процессы в будущем будут развиваться стремительно и в конструктивном русле. Наша позиция по данной теме открытая и конкретная".

Как передает Report, об этом пресс-секретарь президента Эрдогана Ибрагим Калын заявил журналистам.

"Армения наш сосед, поэтому мы желаем открытия границ, начала дипломатических отношений. Для этого необходимо соблюдение ряда условий, обсуждение некоторых вопросов. Деятельность спецпредставителей и так связана с решением этих моментов. Нормализация Арменией отношений с Азербайджаном и Турцией пойдет на пользу всему региону. Больше всего это нужно Армении. Ведь Армения бедная, малонаселенная, не имеющая выхода к морю маленькая страна с ограниченными торговыми путями. Подписание мирного договора с Азербайджаном означает создание связей. Нормализация отношений с Турцией приведет к развитию во многих сферах от пограничной торговли, пограничной безопасности до полетов Турецких авиалиний. Это на пользу Армении, армянскому народу", - подчеркнул спикер Эрдогана.

По словам И.Калына больше нет причин, чтобы не нормализовывать отношения с Арменией.

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Версия на английском языке Ibrahim Kalin: No reason not to normalize relations with Armenia
Версия на азербайджанском языке Türkiyə PA-nın rəsmisi Qarabağdan danışıb: "Proseslərin sürətlə irəliləyəcəyini düşünürəm"

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