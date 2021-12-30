Ибрагим Калын: Нет причин, чтобы не нормализовывать отношения с Арменией

"Думаю, процессы в будущем будут развиваться стремительно и в конструктивном русле. Наша позиция по данной теме открытая и конкретная".

"Думаю, процессы в будущем будут развиваться стремительно и в конструктивном русле. Наша позиция по данной теме открытая и конкретная".

Как передает Report, об этом пресс-секретарь президента Эрдогана Ибрагим Калын заявил журналистам.

"Армения наш сосед, поэтому мы желаем открытия границ, начала дипломатических отношений. Для этого необходимо соблюдение ряда условий, обсуждение некоторых вопросов. Деятельность спецпредставителей и так связана с решением этих моментов. Нормализация Арменией отношений с Азербайджаном и Турцией пойдет на пользу всему региону. Больше всего это нужно Армении. Ведь Армения бедная, малонаселенная, не имеющая выхода к морю маленькая страна с ограниченными торговыми путями. Подписание мирного договора с Азербайджаном означает создание связей. Нормализация отношений с Турцией приведет к развитию во многих сферах от пограничной торговли, пограничной безопасности до полетов Турецких авиалиний. Это на пользу Армении, армянскому народу", - подчеркнул спикер Эрдогана.

По словам И.Калына больше нет причин, чтобы не нормализовывать отношения с Арменией.