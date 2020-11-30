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Хулуси Акар: Переговоры с российской военной делегацией продолжаются

Хулуси Акар: Переговоры с российской военной делегацией продолжаются Турция продолжает переговоры с Россией по техническим аспектам мониторингового центра в Нагорном Карабахе в запланированном формате
Карабах
30 ноября 2020 г. 18:40
Хулуси Акар: Переговоры с российской военной делегацией продолжаются
Хулуси Акар

Турция продолжает переговоры с Россией по техническим аспектам мониторингового центра в Нагорном Карабахе в запланированном формате.

Как передает Report, об этом заявил глава минобороны Турции Хулуси Акар в понедельник.

"Наши переговоры с российской военной делегацией по техническим аспектам мониторингового центра в Карабахе продолжаются в соответствии с запланированным графиком", - цитирует Акара агентство Anadolu.

Напомним, Анкара и Москва подписали 11 ноября меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе.

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