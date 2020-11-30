Хулуси Акар: Переговоры с российской военной делегацией продолжаются

Турция продолжает переговоры с Россией по техническим аспектам мониторингового центра в Нагорном Карабахе в запланированном формате

Турция продолжает переговоры с Россией по техническим аспектам мониторингового центра в Нагорном Карабахе в запланированном формате.

Как передает Report, об этом заявил глава минобороны Турции Хулуси Акар в понедельник.

"Наши переговоры с российской военной делегацией по техническим аспектам мониторингового центра в Карабахе продолжаются в соответствии с запланированным графиком", - цитирует Акара агентство Anadolu.

Напомним, Анкара и Москва подписали 11 ноября меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе.