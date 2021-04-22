Хулуси Акар обратился к руководству Армении

Турция, равно как и союзники из третьих стран, желает содействовать достижению взаимопонимания и призывает отказаться от попыток политизации ситуации

"Перемирие, достигнутое в прошлом году между Арменией и Азербайджаном, создает прекрасную возможность открыть новую страницу истории. Кроме того, Турция одной из первых осудила попытку госпереворота в Армении в феврале 2020 года. Возможность безопасности, стабильности, мира и процветания важна не только для Армении, но и для региона в целом".

Как сообщает Report об этом говорится в статье министра обороны Турции Хулуси Акара, опубликованной в американском журнале "RealClearDefense".

"Выбрав мир, вняв совету Турции, Армения получит политические и экономические дивиденды, от этого выиграет весь регион. Турция, равно как и союзники из третьих стран, желает содействовать достижению взаимопонимания и призывает отказаться от попыток политизации ситуации. Только в этом случае, как говорил генерал Харбор в 1919 году, может возникнуть солидарность и возможность сосуществования", - отметил Х.Акар.