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Хулуси Акар обратился к руководству Армении 

Хулуси Акар обратился к руководству Армении  Турция, равно как и союзники из третьих стран, желает содействовать достижению взаимопонимания и призывает отказаться от попыток политизации ситуации
Карабах
22 апреля 2021 г. 15:27
Хулуси Акар обратился к руководству Армении 
Хулуси Акар
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"Перемирие, достигнутое в прошлом году между Арменией и Азербайджаном, создает прекрасную возможность открыть новую страницу истории. Кроме того, Турция одной из первых осудила попытку госпереворота в Армении в феврале 2020 года. Возможность безопасности, стабильности, мира и процветания важна не только для Армении, но и для региона в целом".

Как сообщает Report об этом говорится в статье министра обороны Турции Хулуси Акара, опубликованной в американском журнале "RealClearDefense".

"Выбрав мир, вняв совету Турции, Армения получит политические и экономические дивиденды, от этого выиграет весь регион. Турция, равно как и союзники из третьих стран, желает содействовать достижению взаимопонимания и призывает отказаться от попыток политизации ситуации. Только в этом случае, как говорил генерал Харбор в 1919 году, может возникнуть солидарность и возможность сосуществования", - отметил Х.Акар.

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Версия на английском языке Hulusi Akar addresses Armenian leadership
Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar Ermənistan rəhbərliyinə müraciət edib

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