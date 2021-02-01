Хулуси Акар дал поручения служащему в Агдаме турецкому генералу

Под председательством министра национальной обороны Турции Хулуси Акара состоялось совещание в видеоформате.

Под председательством министра национальной обороны Турции Хулуси Акара состоялось совещание в видеоформате.

Как сообщает Report, на совещании с участием начальника Генштаба, генерала армии Яшара Гюляра, командующих другими видами войск и заместителей министра обороны Юнуса Эмре Караосманоглу и Алпарслана Кабаклыоглу также была обсуждена деятельность Совместного турецко-российского мониторингового центра, который контролирует режим прекращения огня в Карабахе.

Турецкие военные в Совместном мониторинговом центре подключились к совещанию посредством видеоформата. Генерал-майор Абдулла Катырджы проинформировал министра о своей работе в мониторинговом центре. Министр национальной обороны дал поручения относительно деятельности совместного центра.

“Открылся совместный центр, мы приступили к работе. Мы надеемся, что благодаря вкладу этого центра прекращение огня станет постоянным, стабильность, мир и спокойствие будут доминировать в регионе. Мы надеемся, что страны региона будут взаимно уважать права и интересы друг друга, а также жить в безопасности и благополучии в рамках международного права. Это то, что мы хотим и на что надеемся. Об этом уже неоднократно говорил наш президент. Этот вопрос также обсуждался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и с президентом России Владимиром Путиным. Мы хотим, чтобы в регионе царили мир и спокойствие”, - подчеркнул министр.