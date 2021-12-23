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Хулуси Акар: Армения не должна рассматривать протянутую ей руку мира как признак слабости

Хулуси Акар: Армения не должна рассматривать протянутую ей руку мира как признак слабости "Армения не должна рассматривать протянутую ей руку мира как признак слабости”.
Карабах
23 декабря 2021 г. 17:53
Хулуси Акар: Армения не должна рассматривать протянутую ей руку мира как признак слабости

"Армения не должна рассматривать протянутую ей руку мира как признак слабости”.

Как сообщает Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Азербайджан протянул Армении руку мира. Этот вопрос также неоднократно поднимали президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Мы надеемся, что Армения, не увидит в этом признак слабости, и не сделает неправильный шаг и и примет предложенный мир”, - сказал он.

Министр подчеркнул, что надеется, что люди будут жить в мире и спокойствии:

“Мы надеемся, что Армения примет мир, предложенный Азербайджаном, и в скором времени в регионе будет обеспечена стабильность, в регион придут мир и спокойствие”.

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Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar: "Ermənistan ona uzadılan sülh əlini zəiflik əlaməti olaraq görməməlidir"

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