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Ходжалинский геноцид – преступление против человечности, оставшееся безнаказанным

Ходжалинский геноцид – преступление против человечности, оставшееся безнаказанным Ходжалинский геноцид – это преступление против человечности, которое было совершено армянским государством и осталось безнаказанным.
Карабах
27 февраля 2023 г. 09:58
Ходжалинский геноцид – преступление против человечности, оставшееся безнаказанным

Ходжалинский геноцид – это преступление против человечности, которое было совершено Арменией и осталось безнаказанным.

Об этом Report заявил пакистанский аналитик по международным отношениям Халид Таймур Акрам.

Он отметил, что Ходжалинский геноцид 1992 года по своей жестокости и методам расправы остается одной из самых кровавых страниц в истории, однако виновные так и не привлечены к суду и не понесли наказание.

"Международное сообщество вплоть до сегодняшнего дня не сделало ничего, чтобы наказать людей, учинивших этот ужас", - сказал Халид Таймур Акрам, напомнив, что экс-президент Армении Серж Саргсян сам с гордостью говорил об учиненной армянами резне в Ходжалы.

Пакистанский аналитик подчеркнул, что представители Армении не остановились на том, что сотворили в Ходжалы, они и сегодня не скрывают своих намерений.

"Они и сегодня продолжают свою антиазербайджанскую деятельность. Во время Второй карабахской войны в 2020 году, Армения подвергала ракетным обстрелам мирных жителей Гянджи, расположенной далеко от линии фронта, в результате чего погибли 27 человек, 125 получили ранения", - напомнил он.

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Версия на английском языке Khojaly genocide - a crime against humanity that remains unpunished

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