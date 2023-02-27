Ходжалинский геноцид – преступление против человечности, оставшееся безнаказанным

Ходжалинский геноцид – это преступление против человечности, которое было совершено армянским государством и осталось безнаказанным.

Ходжалинский геноцид – это преступление против человечности, которое было совершено Арменией и осталось безнаказанным.

Об этом Report заявил пакистанский аналитик по международным отношениям Халид Таймур Акрам.

Он отметил, что Ходжалинский геноцид 1992 года по своей жестокости и методам расправы остается одной из самых кровавых страниц в истории, однако виновные так и не привлечены к суду и не понесли наказание.

"Международное сообщество вплоть до сегодняшнего дня не сделало ничего, чтобы наказать людей, учинивших этот ужас", - сказал Халид Таймур Акрам, напомнив, что экс-президент Армении Серж Саргсян сам с гордостью говорил об учиненной армянами резне в Ходжалы.

Пакистанский аналитик подчеркнул, что представители Армении не остановились на том, что сотворили в Ходжалы, они и сегодня не скрывают своих намерений.

"Они и сегодня продолжают свою антиазербайджанскую деятельность. Во время Второй карабахской войны в 2020 году, Армения подвергала ракетным обстрелам мирных жителей Гянджи, расположенной далеко от линии фронта, в результате чего погибли 27 человек, 125 получили ранения", - напомнил он.