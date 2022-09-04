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Hindustan Times написала о превосходстве ВС Азербайджана над врагом в Карабахской войне

Hindustan Times написала о превосходстве ВС Азербайджана над врагом в Карабахской войне Во время Второй карабахской войны обширный арсенал беспилотников Harop в Азербайджане был совершенно непропорционален по сравнению с беспилотниками армянской армии отечественного производства.
Карабах
4 сентября 2022 г. 08:54
Hindustan Times написала о превосходстве ВС Азербайджана над врагом в Карабахской войне

Во время Второй карабахской войны обширный арсенал беспилотников Harop в Азербайджане был совершенно непропорционален по сравнению с беспилотниками армянской армии.

Как сообщает Report, об этом говорится в аналитической статье на военную тематику, опубликованную в Hindustan Times.

Отмечается, что превосходство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Азербайджана над системами ПВО Армении во Второй карабахской войне было очень важно для решающего преимущества первой:

"В то время как карабахский конфликт для большинства является примером типичного обострения геополитической напряженности, для некоторых он продемонстрировал один из первых примеров беспрецедентного превосходства технологически продвинутых вооруженных сил".

Подчеркивается, что в цифровую эпоху технологии произвели революцию не только в нашей повседневной жизни, но и в войнах.

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Версия на азербайджанском языке “Hindustan Times” Azərbaycan Ordusunun Qarabağ müharibəsindəki gücündən yazıb

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