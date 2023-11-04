О нас

Хикмет Гаджиев: Жертвами армянских наземных мин в Азербайджане становятся в основном мирные жители

Хикмет Гаджиев: Жертвами армянских наземных мин в Азербайджане становятся в основном мирные жители Жертвами наземных мин в Азербайджане становятся в основном мирные жители.
Карабах
4 ноября 2023 г. 10:30
Хикмет Гаджиев: Жертвами армянских наземных мин в Азербайджане становятся в основном мирные жители

Жертвами наземных мин, установленных в Азербайджане армянской стороной, становятся в основном мирные жители.

Как передает Report, об этом в социальной сети "Х" написал помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Почти каждую неделю мы становимся свидетелями очередного смертоносного и кровавого подрыва на мине", - говорится в публикации.

По официальным данным, с 10 ноября 2020 года по 3 ноября 2023 года в результате минных инцидентов погибло 50 гражданских лиц, а ранения получили 107 человек. Среди военных мины унесли жизни 15 человек, 164 получили ранения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Hikmet Hajiyev: Mostly civilians become victims of Armenian landmines in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: “Mina qurbanları əsasən mülki şəxslərdir”

Экслюзивные новости

Посол: Панама может поделиться опытом с Азербайджаном для восстановления Карабаха
ФотоПосол: Панама может поделиться опытом с Азербайджаном для восстановления Карабаха
3 ноября 2023 г. 17:37
Эксперт: Страны Центральной Азии не желают попадать в зависимость от глобальных игроков
Эксперт: Страны Центральной Азии не желают попадать в зависимость от глобальных игроков
2 ноября 2023 г. 10:52
Посол: Беларусь стремится содействовать Азербайджану в восстановлении Карабаха
Посол: Беларусь стремится содействовать Азербайджану в восстановлении Карабаха
1 ноября 2023 г. 11:37
Полицейский-азербайджанец из Донбасса рассказал о трудностях военного времени – ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоПолицейский-азербайджанец из Донбасса рассказал о трудностях военного времени – ФОТОРЕПОРТАЖ
30 октября 2023 г. 16:52
Исполнительный директор БИГ: Отсутствие реакции на проявления колониализма в XXI веке - двойные стандарты
Исполнительный директор БИГ: Отсутствие реакции на проявления колониализма в XXI веке - двойные стандарты
30 октября 2023 г. 12:51
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
30 октября 2023 г. 11:07
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
27 октября 2023 г. 18:06
Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА
Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА
27 октября 2023 г. 13:55
Грузинский эксперт: Форум Шелкового пути поможет найти точки соприкосновения между Баку и Ереваном
Грузинский эксперт: Форум Шелкового пути поможет найти точки соприкосновения между Баку и Ереваном
25 октября 2023 г. 14:44
Проект бюджета на будущий год будет рассмотрен в парламенте 2 ноября
Проект бюджета на будущий год будет рассмотрен в парламенте 2 ноября
25 октября 2023 г. 13:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi