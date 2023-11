Хикмет Гаджиев: Жертвами армянских наземных мин в Азербайджане становятся в основном мирные жители

Жертвами наземных мин, установленных в Азербайджане армянской стороной, становятся в основном мирные жители.

Как передает Report, об этом в социальной сети "Х" написал помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Почти каждую неделю мы становимся свидетелями очередного смертоносного и кровавого подрыва на мине", - говорится в публикации.

По официальным данным, с 10 ноября 2020 года по 3 ноября 2023 года в результате минных инцидентов погибло 50 гражданских лиц, а ранения получили 107 человек. Среди военных мины унесли жизни 15 человек, 164 получили ранения.