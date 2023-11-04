Хикмет Гаджиев: Жертвами армянских наземных мин в Азербайджане становятся в основном мирные жители

Жертвами наземных мин, установленных в Азербайджане армянской стороной, становятся в основном мирные жители.
Как передает Report, об этом в социальной сети "Х" написал помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
"Почти каждую неделю мы становимся свидетелями очередного смертоносного и кровавого подрыва на мине", - говорится в публикации.
По официальным данным, с 10 ноября 2020 года по 3 ноября 2023 года в результате минных инцидентов погибло 50 гражданских лиц, а ранения получили 107 человек. Среди военных мины унесли жизни 15 человек, 164 получили ранения.
Landmine victims in Azerbaijan are mainly civilians. Almost every single week, we witness yet another deadly and bloody landmine blast. pic.twitter.com/tqMogCtFez