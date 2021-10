Хикмет Гаджиев: В этот день прошлого года была разгромлена главная армянская крепость в Физули

"17 октября 2020 года основная крепость армянских войск в Физули была разгромлена, а город освобожден.

Как передает Report, об этом на своей странице в Twitter написал помощник президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Армянские силы трусливым образом снова обстреляли невинных мирных жителей Гянджи баллистическими ракетами в знак мести", - сказал Хикмет Гаджиев.