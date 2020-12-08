Хикмет Гаджиев: В Азербайджане восстановлены все христианские храмы

В известной газете Washington Times была опубликована статья помощника Президента Азербайджана, заведующего отделом внешней политики администрации президента Хикмета Гаджиева под названием "Все христианские храмы в Азербайджане восстановлены".

В известной газете Washington Times была опубликована статья помощника Президента Азербайджана, заведующего отделом внешней политики администрации Президента Хикмета Гаджиева под названием "Все христианские храмы в Азербайджане восстановлены".

Х.Гаджиев отметил, что по окончании шестинедельной войны, армянские силы, державшие под оккупацией территории Азербайджана в течение трех десятилетий, вернулись в свою страну. Настало время для примирения и восстановления разрушенного. Однако вместо этого международные СМИ безосновательно предъявляют обвинения в том, что якобы Азербайджан планирует "культурный геноцид" христианских памятников и наследия.

Так называемыми "доказательствами" этим утверждениям являются предположения, основанные на разрушениях религиозных памятников, произошедших в советские времена. Процесс разрушения религиозных зданий происходил на всей территории бывшего СССР. От разрушения сталинским режимом православных церквей в Москве до сноса собора Александра Невского в столице Азербайджана Баку и разрушение более 25 000 мечетей в период с 1917 по 1970-е годы - во всем советском пространстве преднамеренное разрушение религиозных памятников было частью государственной политики.

Противоположную политику можно наблюдать в современном Азербайджане. Вновь обретя независимость в 1991 году, Азербайджан продемонстрировал миру приверженность восстановлению многоконфессионального наследия, пишет автор. Армянский собор в Баку, пострадавший в результате хаоса 1990 года, был полностью восстановлен. В нем сейчас находится библиотека, в которой хранится около 5 000 ценных армянских рукописей, подчеркивает Х.Гаджиев. Глава Армянской церкви был почетным гостем в этой церкви несколько лет назад. Новый католический собор был построен на территории, выделенной правительством, и открыт самим Папой Римским. Были восстановлены и вновь открыты старые синагоги, построены новые еврейские школы.

За пределами границ Азербайджана, азербайджанское правительство сделало финансовые взносы в проекты религиозного возрождения, начиная от катакомб Ватикана и заканчивая романскими церквями во Франции и витражами Страсбургского собора. Вот почему мир может и должен доверять руководству Азербайджана, так как действия руководства страны подтверждают наши слова, отмечает Х.Гаджиев. Руководство Азербайджана публично объявило, что восстановит христианское и мусульманское наследие этого разрушенного Карабахского региона. Объявление ЮНЕСКО об участии организации в этом проекте приветствуется.

Далее помощник Президента пишет, что азербайджанская сторона знала о разрушениях на территориях, из которых были изгнаны 700 000 азербайджанцев в начале 1990-х годов. Снимки, свидетельствующие о разрушениях домов и религиозных зданий, можно было увидеть на картах Google. Но теперь все это можно увидеть собственными глазами. Более 700 исторических и культурных памятников, 927 библиотек, 808 культурных центров, 85 музыкальных и художественных школ, 22 музея с более чем 100 000 артефактов, 4 художественные галереи, 4 театра, 2 концертных зала были повреждены или уничтожены.

Политика Армении по уничтожению продолжается до сих пор: в ноябре телекомпания BBC показала кадры сожжения домов со стороны армян, покидающих оккупированные территории в соответствии с условиями мирного соглашения, "чтобы азербайджанцы не могли въехать", подчеркивает автор.

"Мы считаем, что чувствительное отношение Азербайджана к различным культурам и религиям является образцом для подражания. Сегодня мы живем в стране, где тысячи евреев и христиан живут вместе, открыто исповедуя свою веру и прославляя свою культуру вместе со своими соседями-мусульманами.

Когда Папа Франциск посетил Баку в 2016 году на встрече мусульманских, иудейских и христианских лидеров, он особо отметил преобладание "гармонии, которую религии могут построить вместе, основываясь на личных отношениях и доброй воле".

Мы не можем предотвратить обвинения со стороны некоторых лиц в том, что Азербайджан якобы представляет угрозу христианскому наследию. Обвиняя Азербайджан в представлении угрозы христианскому наследию на недавно освобожденных от оккупации территориях, им следует задуматься о том, что Азербайджан восстанавливал религиозные здания и поощрял вероисповедания в остальной части Азербайджана", - отметил Х.Гаджиев.