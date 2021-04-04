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Хикмет Гаджиев: Установленные Арменией мины мешают развитию на освобожденных территориях

Хикмет Гаджиев: Установленные Арменией мины мешают развитию на освобожденных территориях Организация Объединенных Наций объявила 4 апреля 2005 года Международным днем просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности
Карабах
4 апреля 2021 г. 15:27
Хикмет Гаджиев: Установленные Арменией мины мешают развитию на освобожденных территориях
Хикмет Гаджиев

"Организация Объединенных Наций объявила 4 апреля 2005 года Международным днем просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности".

Как передает Report, об этом на своей странице в Twitter написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Установленные Арменией мины представляют серьезную угрозу безопасности, здоровью и жизни гражданского населения и препятствуют социально-экономическому развитию освобожденных территорий", - добавил Гаджиев.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: Ermənistanın basdırdığı minalar azad edilmiş ərazilərdə inkişafa mane olur

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