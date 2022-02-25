Хикмет Гаджиев: Трагедия в Ходжалы - пятно на международном сообществе и праве

Трагедия в Ходжалы стала пятном на международном сообществе и международном праве. Произошедшее в Ходжалы было прямым нарушением международных прав.

Трагедия в Ходжалы стала пятном на международном сообществе и международном праве. Произошедшее в Ходжалы было прямым нарушением международных прав.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на проходящей в Баку конференции, посвященной 30-летней годовщине геноцида в Ходжалы.

Х. Гаджиев напомнил, что схожие трагедии произошли и в Руанде и на Балканах, однако в тех случаях были вовлечены международное сообщество и суд, чего не было в случае с Ходжалы: "Мы призываем к правосудию.Призываем Армению очистить это пятно с их истории, признав геноцид в Ходжалы и извинившись".

"Ходжалы было хорошо подготовленной военной операцией с желанием захватить эти земли и устроить этническую чистку азербайджанцев. Сегодня мы смотрим в будущее и пытаемся предотвратить Ходжалы", - заявил Х. Гаджиев.