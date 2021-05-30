Хикмет Гаджиев: Строительство Шушинской школы искусств имени Узеира Гаджибейли начнется в ближайшее время

Инициатива председателя Партии националистического движения (ПНД) Турции Девлета Бахчели о строительстве школы искусств имени Узеира Гаджибейли в Шуше была встречена азербайджанской стороной с благодарностью.

Инициатива председателя Партии националистического движения (ПНД) Турции Девлета Бахчели о строительстве школы искусств имени Узеира Гаджибейли в Шуше была встречена азербайджанской стороной с благодарностью.

Об этом Report сообщил помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что 27 мая Президент Ильхам Алиев во время приема министра национального образования Турции отметил, что в рамках ожидаемого визита Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Шушу в программе была отражена церемония закладки фундамента школы, строительство которой было предложено Турцией в качестве подарка.

"На уровне специалистов решено провести рабочие обсуждения с целью приведения архитектурного проекта здания школы в соответствии с уникальным архитектурным стилем города Шуши.

В действительности приемлемость этой приятной инициативы не являлась предметом обсуждения. Нельзя исключать, что неполное изложение сути вопроса привело к недоразумению. Мы уверены, что в условиях взаимопонимания вопросы технического и архитектурного характера будут решены на рабочем уровне и скоро начнется строительство Шушинской школы искусств имени Узеира Гаджибейли", - отметил Х.Гаджиев.