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Хикмет Гаджиев: Сотрудники азербайджанской полиции раздают армянским жителям воду

Хикмет Гаджиев: Сотрудники азербайджанской полиции раздают армянским жителям воду Сотрудники азербайджанской полиции вместе с российскими миротворцами на дороге раздают армянским мирным жителям воду.
Карабах
26 сентября 2023 г. 13:59
Хикмет Гаджиев: Сотрудники азербайджанской полиции раздают армянским жителям воду

Сотрудники азербайджанской полиции вместе с российскими миротворцами на дороге раздают воду армянским мирным жителям.

Как передает Report, об этом в социальной сети "Х" написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Сотрудники азербайджанской полиции вместе с российскими миротворцами на дороге раздают армянским мирным жителям воду и спрашивают, не нужно ли им что-нибудь еще. Общение происходит на русском и даже на азербайджанском языках", - говорится в публикации.

Гаджиев подчеркнул, что многие армяне, когда-то сосуществовавшие совместно с азербайджанцами и бок о бок жившие с ними, помнят азербайджанский язык.

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: Azerbaijani police officers distributing water to Armenian residents
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: “Azərbaycan polisi erməniəsilli sakinlərə su paylayır”

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