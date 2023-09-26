Хикмет Гаджиев: Сотрудники азербайджанской полиции раздают армянским жителям воду

Сотрудники азербайджанской полиции вместе с российскими миротворцами на дороге раздают армянским мирным жителям воду.

Сотрудники азербайджанской полиции вместе с российскими миротворцами на дороге раздают воду армянским мирным жителям.

Как передает Report, об этом в социальной сети "Х" написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Сотрудники азербайджанской полиции вместе с российскими миротворцами на дороге раздают армянским мирным жителям воду и спрашивают, не нужно ли им что-нибудь еще. Общение происходит на русском и даже на азербайджанском языках", - говорится в публикации.

Гаджиев подчеркнул, что многие армяне, когда-то сосуществовавшие совместно с азербайджанцами и бок о бок жившие с ними, помнят азербайджанский язык.