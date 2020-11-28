Хикмет Гаджиев: Разрушенный город призраков Агдам является примером урбицида

Футбольный клуб "Карабах", который некогда был вынужден покинуть Агдам, тоже едет с нами

"По поручению президента Ильхама Алиева мы везем представителей дипломатических корпусов, руководителей международных организаций в Тертер и освобожденный от оккупации Агдам. К чему привела тяжелая бомбардировка, осуществленная Арменией, мы воочию увидим в Тертере".

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал на своей странице в Twitter.

"Разрушенный город призраков Агдам является примером урбицида (уничтожения города - ред.). Футбольный клуб "Карабах", который некогда был вынужден покинуть Агдам, тоже едет с нами", - добавил Гаджиев.