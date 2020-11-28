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Хикмет Гаджиев: Разрушенный город призраков Агдам является примером урбицида

Хикмет Гаджиев: Разрушенный город призраков Агдам является примером урбицида Футбольный клуб "Карабах", который некогда был вынужден покинуть Агдам, тоже едет с нами
Карабах
28 ноября 2020 г. 10:25
Хикмет Гаджиев: Разрушенный город призраков Агдам является примером урбицида

"По поручению президента Ильхама Алиева мы везем представителей дипломатических корпусов, руководителей международных организаций в Тертер и освобожденный от оккупации Агдам. К чему привела тяжелая бомбардировка, осуществленная Арменией, мы воочию увидим в Тертере".

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал на своей странице в Twitter.

"Разрушенный город призраков Агдам является примером урбицида (уничтожения города - ред.). Футбольный клуб "Карабах", который некогда был вынужден покинуть Агдам, тоже едет с нами", - добавил Гаджиев.

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: Ruined ghost town Aghdam is example of urbicide
Версия на азербайджанском языке Diplomatik korpusun nümayəndələri Tərtər və Ağdama səfər edir

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