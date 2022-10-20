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Хикмет Гаджиев: Разрушения в Джебраиле демонстрируют армянский вандализм

Хикмет Гаджиев: Разрушения в Джебраиле демонстрируют армянский вандализм Разрушения в Джебраиле отражают преднамеренный вандализм со стороны Армении.
Карабах
20 октября 2022 г. 15:04
Хикмет Гаджиев: Разрушения в Джебраиле демонстрируют армянский вандализм

Разрушения в Джебраиле демонстрируют преднамеренный вандализм со стороны Армении.

Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в Twitter.

"Этот шокирующий вид можно спутать с руинами древнего города Помпеи, разрушенном извержением вулкана. Нет, это еще хуже. В отличие от Помпеи, это видео отражает сознательный вандализм /урбицид в городе Джебраил со стороны Армении (так называемой "древней цивилизованной страны") на протяжении трех десятилетий оккупации", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке ВидеоHikmat Hajiyev: Destruction in Jabrayil reflects Armenian vandalism
Версия на азербайджанском языке ВидеоHikmət Hacıyev Cəbrayıldakı erməni vandallığını Pompey xarabalıqları ilə müqayisə edib

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