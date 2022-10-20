Хикмет Гаджиев: Разрушения в Джебраиле демонстрируют армянский вандализм

Разрушения в Джебраиле демонстрируют преднамеренный вандализм со стороны Армении.
Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в Twitter.
"Этот шокирующий вид можно спутать с руинами древнего города Помпеи, разрушенном извержением вулкана. Нет, это еще хуже. В отличие от Помпеи, это видео отражает сознательный вандализм /урбицид в городе Джебраил со стороны Армении (так называемой "древней цивилизованной страны") на протяжении трех десятилетий оккупации", - говорится в публикации.
One may confuse this desturbing view w/ruins of ancient Pompei destroyed by volcanic eruption. No its even worse. Unlike Pompei this video reflects deliberate human #vandalism/urbicide in #Jabrayil city by Armenia ("so-called old civilized country") during 30 years of occupation. pic.twitter.com/TdMxbJ3lDi