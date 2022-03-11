Хикмет Гаджиев прокомментировал нарушение режима прекращения огня незаконными армянскими боевиками

В Карабахе остаются незаконные армянские вооруженные формирования. Они также иногда нарушают режим прекращения огня.

В Карабахе остаются незаконные армянские вооруженные формирования. Они также иногда нарушают режим прекращения огня.

Как сообщает Report, об этом в интервью Haber Global заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, Азербайджан наблюдает за каждым из них: «ВС Азербайджана также принимают необходимые меры. В то же время мы передаем наш мониторинг в Совместный российско-турецкий центр мониторинга для расследования каждого из них и установления причин».

Помощник президента заявил, что наличие таких случаев вызывает сожаление: «Ситуация находится под нашим полным контролем».