Хикмет Гаджиев: Положения заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, грубо нарушаются Арменией

"Положения заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, грубо нарушаются Арменией".

"Положения заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, грубо нарушаются Арменией".

Об этом в интервью Report заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"С территории Азербайджана все еще не полностью выведены остатки армянской армии. По имеющейся у нас информации, в Карабахском регионе остается около 10 тыс. человек личного состава. Незаконные армянские вооруженные формирования создают новые посты и инженерные укрепления, загрязняют наши территории минами, произведенными в Армении в 2021 году, обстреливают позиции азербайджанской армии. Фактически, они пытаются создать новую "линию соприкосновения".

Семь сел Газахского района и одно село Нахчывана все еще остаются под оккупацией. Лачынская дорога использовалась в военных целях, включая транспортировку боеприпасов, мин и ротацию личного состава. Вопреки заявлению от 10 ноября, Армения не выполняет свои обязательства и по Зангезурскому коридору. До сих пор ни одна машина не проехала из западных районов Азербайджана в Нахчыван.

Несмотря на признание Арменией территориальной целостности и суверенитета Азербайджана на встречах в Праге и Сочи в 2022 году, премьер-министр и другие армянские официальные лица продолжают выступать с угрозами в адрес нашей страны, делать заявления, ставящие под вопрос суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. И подобных действий в последнее время все больше", - сказал помощник президента.