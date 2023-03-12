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Хикмет Гаджиев: Положения заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, грубо нарушаются Арменией

Хикмет Гаджиев: Положения заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, грубо нарушаются Арменией "Положения заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, грубо нарушаются Арменией".
Карабах
12 марта 2023 г. 22:33
Хикмет Гаджиев: Положения заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, грубо нарушаются Арменией

"Положения заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, грубо нарушаются Арменией".

Об этом в интервью Report заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"С территории Азербайджана все еще не полностью выведены остатки армянской армии. По имеющейся у нас информации, в Карабахском регионе остается около 10 тыс. человек личного состава. Незаконные армянские вооруженные формирования создают новые посты и инженерные укрепления, загрязняют наши территории минами, произведенными в Армении в 2021 году, обстреливают позиции азербайджанской армии. Фактически, они пытаются создать новую "линию соприкосновения".

Семь сел Газахского района и одно село Нахчывана все еще остаются под оккупацией. Лачынская дорога использовалась в военных целях, включая транспортировку боеприпасов, мин и ротацию личного состава. Вопреки заявлению от 10 ноября, Армения не выполняет свои обязательства и по Зангезурскому коридору. До сих пор ни одна машина не проехала из западных районов Азербайджана в Нахчыван.

Несмотря на признание Арменией территориальной целостности и суверенитета Азербайджана на встречах в Праге и Сочи в 2022 году, премьер-министр и другие армянские официальные лица продолжают выступать с угрозами в адрес нашей страны, делать заявления, ставящие под вопрос суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. И подобных действий в последнее время все больше", - сказал помощник президента.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: "2020-ci il 10 noyabr bəyanatının müddəaları Ermənistan tərəfindən pozulur"

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