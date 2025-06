Хикмет Гаджиев поделился новыми кадрами визита представителей дипкорпуса в Карабах

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился очередными кадрами с визита представителей дипкорпуса в Карабах.

Как сообщает Report, Гаджиев поделился кадрами двухдневного визита на своей странице в соцсети Х.

"Наша поездка с дипломатическим корпусом началась с прямого рейса "Баку-Лачын" самолетом авиакомпании Azerbaijan Airlines, продолжилась автобусной поездкой по маршруту Лачын-Шуша. А теперь мы возвращаемся в Баку поездом по железнодорожному маршруту Агдам-Баку", - написал он.

Напомним, делегация аккредитованных в Азербайджане дипломатов, включая военных атташе и руководителей международных организаций в стране в ходе двухдневного визита посетила Шушу, Агдам и Лачын. Делегацию из 100 дипломатов сопровождал Хикмет Гаджиев.