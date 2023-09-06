Хикмет Гаджиев: Окампо откровенно предвзят, не говоря о военных преступлениях Армении против Азербайджана

Экс-прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо, который называет себя юристом, злоупотребляет концепцией геноцида, как будто бы не знает, что это значит.

Экс-прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо, который называет себя юристом, злоупотребляет концепцией геноцида, как будто бы не знает, что это значит.

Как передает Report, об этом в интервью Arab News сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, отвечая на вопрос об антиазербайджанском докладе Окампо и выдвинутыми в нем обвинениям в отношении Азербайджана о якобы совершении "геноцида" армянских жителей Карабаха.

"Прежде всего, сомнительна репутация и честность этого человека, который утверждает, что говорит с позиции справедливости. В международных СМИ много фактов того, что он совершал правонарушения. Но это не мое дело. Во-вторых, я сожалею, что человек, который называет себя юристом, может злоупотреблять концепцией геноцида, как будто он не знает, что это значит. В-третьих, он предвзят. Почему он не говорит о геноциде и военных преступлениях на государственном уровне, совершенных Республикой Армения против Азербайджана?" - сказал он.

Помощник президента отметил, что в своем докладе Окампо умалчивает все военные преступления и разрушения, учиненные Арменией на территории Азербайджана.

"Восемь городов Азербайджана были полностью разрушены. Где этот факт в докладе Окампо? Где был Окампо, когда в 1992 году, еще до Сребреницы, все население Ходжалы было убито армянами? Кто против кого совершил геноцид? Это большой вопрос. На него необходимо ответить в отношении миллиона азербайджанцев, подвергшихся этнической чистке, которые уже 30 лет живут в качестве вынужденных переселенцев и беженцев. Почему Окампо молчит о культурном наследии Азербайджана, в том числе об азербайджанских мечетях, которые были полностью разрушены Арменией?" - сказал Гаджиев.

Он отметил, что некоторые международные СМИ попадают в ловушку политической пропаганды Армении. В свою очередь, Азербайджан в соответствии с Международной конвенцией о полной ликвидации всех форм расовой дискриминации также выдвинул в Международном Суде очень серьезные обвинения против Армении.

"В Армении слово азербайджанец или турок используется как оскорбление. Это многое говорит о господствующем мышлении в армянском обществе. Я могу привести вам много других примеров этнической ненависти и азербайджанофобии. Но факты на местах говорят сами за себя. Армения уничтожила все элементы культурного, религиозного и даже человеческого наследия Азербайджана на территориях, находящихся под ее оккупацией. Поэтому я сожалею, что некоторые международные СМИ оказываются в ловушке политической пропаганды Армении", - заявил Гаджиев.

В заключение он добавил, что армяне даже сопротивляются ввозу муки из Азербайджана. "Вы задаете мне вопрос об этнической розни. Что это тогда? Пшеничная мука не имеет этнической принадлежности. Это основной продукт питания, который может использовать каждый. Но почему они отказываются от этого?", - задается вопросом Х. Гаджиев.