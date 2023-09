Хикмет Гаджиев: Безнравственность не знает границ!

"Очередной аморальный террористический акт ВС Армении и незаконных сил марионеточного режима против Азербайджана с использованием собак с дистанционным управлением. Безнравственность не знает границ!".

Как сообщает Report, об этом написал в соцсети Х (ранее Twitter) помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.