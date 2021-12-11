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Хикмет Гаджиев: На все провокации Армении будет дан ответ

Хикмет Гаджиев: На все провокации Армении будет дан ответ "Азербайджан готов начать процесс делимитации и демаркации границ с Арменией".
Карабах
11 декабря 2021 г. 22:01
Хикмет Гаджиев: На все провокации Армении будет дан ответ
Хикмет Гаджиев

"Азербайджан готов начать процесс делимитации и демаркации границ с Арменией".

Как передает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - руководитель отдела внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью Haber Global после Международного саммита по стратегическим коммуникациям Stratcom 21 в Стамбуле.

"Россия выразила желание выступить в качестве консультанта в этом процессе. Но для того, чтобы процесс имел место и был успешным, Армении необходимо серьезно подумать и предпринять позитивные шаги", - сказал помощник президента.

"К сожалению, сегодня многие люди гибнут на минах. Это можно рассматривать как продолжение вандализма и военной политики Армении против Азербайджана. Мины были намеренно закопаны, и цель состоит в том, чтобы убить невинных людей и не дать им вернуться на свои родные земли.

Когда есть положительная динамика, они пытаются предотвратить ее, совершая военные или политические провокации. Азербайджан предотвратит и отреагирует на все эти провокации Армении", - отметил Х.Гаджиев.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоHikmət Hacıyev: "Ermənistanın bütün təxribatlarının cavabı veriləcək"

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