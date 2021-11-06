Хикмет Гаджиев: Минская группа ОБСЕ не сделала ничего, чтобы добиться конкретных результатов

В результате 44-дневной войны реальность изменилась, статус-кво изменился и территориальная целостность Азербайджана была восстановлена.

В результате 44-дневной войны реальность изменилась, статус-кво изменился и территориальная целостность Азербайджана была восстановлена.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, выступая на панельном заседании «Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества» в рамках VIII Глобального Бакинского форума.

"К сожалению, Минская группа ОБСЕ не сделала ничего, чтобы добиться конкретных результатов", - заявил Х. Гаджиев.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день нагорно-карабахский конфликт завершен, теперь это внутренний вопрос страны.