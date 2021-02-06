Хикмет Гаджиев: Хотим, чтобы международные организации подготовили отчет с освобожденных территорий

Армения сравняла с землей все религиозные памятники, мечети. Не только мечети, а также церкви, русскую православную церковь. Но могу с гордостью сказать, что в нашей стране совместно действуют все религиозные памятники – мечети, церкви, синагоги. Мы с пол

"Армения сравняла с землей все религиозные памятники, мечети. Не только мечети, а также церкви, русскую православную церковь. Но могу с гордостью сказать, что в нашей стране совместно действуют все религиозные памятники – мечети, церкви, синагоги. Мы с полной решимостью проведем работы по реконструкции и восстановлению".

Как передает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Мы приглашаем страны-партнеры Азербайджана и международные организации работать над восстановлением, и мы хотим видеть их в этом процессе. Мы также хотим, чтобы международные организации, особенно ЮНЕСКО и другие, участвовали в процессе установления фактов, посетили этот район и подготовили отчет. Мы хотим, чтобы они задокументировали, как армяне разрушили эти культурные и религиозные памятники.

На протяжении почти тридцати лет мы обращаемся к международным организациям с просьбой направить миссии по установлению фактов в этом отношении. Однако этого так и не произошло", - добавил помощник президента Азербайджана.