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Хикмет Гаджиев: Хотим, чтобы международные организации подготовили отчет с освобожденных территорий

Хикмет Гаджиев: Хотим, чтобы международные организации подготовили отчет с освобожденных территорий Армения сравняла с землей все религиозные памятники, мечети. Не только мечети, а также церкви, русскую православную церковь. Но могу с гордостью сказать, что в нашей стране совместно действуют все религиозные памятники – мечети, церкви, синагоги. Мы с пол
Карабах
6 февраля 2021 г. 20:43
Хикмет Гаджиев: Хотим, чтобы международные организации подготовили отчет с освобожденных территорий
Хикмет Гаджиев

"Армения сравняла с землей все религиозные памятники, мечети. Не только мечети, а также церкви, русскую православную церковь. Но могу с гордостью сказать, что в нашей стране совместно действуют все религиозные памятники – мечети, церкви, синагоги. Мы с полной решимостью проведем работы по реконструкции и восстановлению".

Как передает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Мы приглашаем страны-партнеры Азербайджана и международные организации работать над восстановлением, и мы хотим видеть их в этом процессе. Мы также хотим, чтобы международные организации, особенно ЮНЕСКО и другие, участвовали в процессе установления фактов, посетили этот район и подготовили отчет. Мы хотим, чтобы они задокументировали, как армяне разрушили эти культурные и религиозные памятники.

На протяжении почти тридцати лет мы обращаемся к международным организациям с просьбой направить миссии по установлению фактов в этом отношении. Однако этого так и не произошло", - добавил помощник президента Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: Beynəlxalq təşkilatların azad edilən ərazilərdən hesabat hazırlamalarını istəyirik

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