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Хикмет Гаджиев: Больницы в ряде районов Азербайджана готовы к приему пациентов из Ханкенди

Хикмет Гаджиев: Больницы в ряде районов Азербайджана готовы к приему пациентов из Ханкенди Со вчерашнего дня больницы в Агдамском, Сабирабадском и Саатлинском районах Азербайджана освободились для приема значительного числа пациентов из Ханкенди, и эти больницы были усилены дополнительным медицинским персоналом.
Карабах
26 сентября 2023 г. 12:24
Хикмет Гаджиев: Больницы в ряде районов Азербайджана готовы к приему пациентов из Ханкенди
Хикмет Гаджиев

Со вчерашнего дня в больницах в Агдамском, Сабирабадском и Саатлинском районах Азербайджана освобождены места для приема значительного числа пациентов из Ханкенди, эти больницы усилены дополнительным медицинским персоналом.

Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в социальной сети X.

Он отметил, что поддерживаются регулярные контакты с Международным комитетом красного креста (МККК) и непосредственно с армянскими жителями Карабаха, чтобы реагировать на все гуманитарные потребности на местах.

"Были отправлены медикаменты и другие медицинские принадлежности, специально предназначенные для лечения ожогов. Кроме того, была доставлена продовольственная помощь. Это будет продолжено и сегодня, и в последующие дни"- написал он.

Также вертолету с медицинской бригадой был обеспечен перелет из Армении в Карабах, чтобы забрать лиц, нуждающихся в медицинской помощи, и для ее оказания на месте.

Помимо этого, в настоящее время работаем над тем, чтобы предоставить МККК исключительный доступ по дороге Горус-Гафан-Эйвазли-Физули-Шуша-Ханкенди для медицинской эвакуации и доставки помощи.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: “Azərbaycanın bir sıra rayonlarının xəstəxanaları Xankəndidən pasiyent qəbul etməyə hazırdır”
Версия на английском языке Hikmat Hajiyev says hospitals in several Azerbaijani regions vacated to receive patients from Khankandi

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